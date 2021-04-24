РКН обвинил YouTube в регулярной цензуре российских СМИ

Роскомнадзор заявил, что YouTube регулярно подвергает аккаунты российских СМИ цензуре под предлогом несоответствия роликов возрастной категории. Об этом в пресс-службе ведомства сообщили «Интерфаксу».

Фильмы, не содержащие возрастных ограничений, которые показывали в эфире федеральных российских телеканалов, по мнению YouTube, могут быть доступны только совершеннолетним пользователям. В РКН указали, что администрация видеохостинга накладывает на многие ролики ограничения и посмотреть их можно только после авторизации либо при дополнительном согласии на просмотр контента для взрослых.

В 2020 году YouTube девять раз накладывал ограничения на аккаунты российских СМИ и три раза — к их материалам. А с начала 2021 года видеохостинг заблокировал три аккаунта и пять материалов. Ограничения коснулись в том числе аккаунтов «России 24», НТВ, RT, Sputnik и ТВЦ.

В ведомстве считают, что ограничениям подвергают ролики, которые доносят до зрителей позицию, отличную от той, что принята на Западе. Под надуманными предлогами блокируются ролики, рассказывающие правду о вкладе страны в победу над фашизмом и о событиях в Беслане.

«Случайной ошибкой объяснил YouTube блокировку обращения президента России в официальном аккаунте НТВ», — отметили в РКН.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Instagram снять ограничения на использование российского гимна.