РКН обязал маркировать шесть сервисов Google нарушителями

Роскомнадзор ввел меры понуждения в отношении шести сервисов Gооglе, в том числе видеохостинга YouTube и магазина приложений Google Play. Ресурсы будут маркировать нарушителями законодательства РФ. Информация об этом появилась на сайте РКН.

Маркировать нарушителями будут «Google Поиск», Google Play, YouTube, YouTube Music, почтовый сервис Gmail и Google Chat. Пользователей теперь нужно информировать, что иностранная компания нарушает российские законы. Также вводится запрет на распространение рекламы Google и его сервисов как объекта рекламирования.

Меры понуждения ввели в связи с многочисленными нарушениями американской компании. В РКН отметили, что YouTube стал одной из ключевых площадок по распространению фейков о спецоперации на Украине, дискредитирующих ВС РФ. При этом YouTube никак не борется с экстремистским контентом, распространяемым украинскими радикальными формированиями. Более 12 тысяч таких противоправных публикаций до сих пор не удалены.

Еще одной причиной стала дискриминация контента российских СМИ и блокировки ряда каналов.

Ранее РКН потребовал от Google восстановить сайты Минобороны и МИД в поисковой выдаче.