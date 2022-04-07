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    07 апреля 2022, 15:08

    РКН обязал маркировать шесть сервисов Google нарушителями

    Александр Блинов

    Роскомнадзор ввел меры понуждения в отношении шести сервисов Gооglе, в том числе видеохостинга YouTube и магазина приложений Google Play. Ресурсы будут маркировать нарушителями законодательства РФ. Информация об этом появилась на сайте РКН.

    РКН обязал маркировать шесть сервисов Google нарушителями

    Маркировать нарушителями будут «Google Поиск», Google Play, YouTube, YouTube Music, почтовый сервис Gmail и Google Chat. Пользователей теперь нужно информировать, что иностранная компания нарушает российские законы. Также вводится запрет на распространение рекламы Google и его сервисов как объекта рекламирования.

    Меры понуждения ввели в связи с многочисленными нарушениями американской компании. В РКН отметили, что YouTube стал одной из ключевых площадок по распространению фейков о спецоперации на Украине, дискредитирующих ВС РФ. При этом YouTube никак не борется с экстремистским контентом, распространяемым украинскими радикальными формированиями. Более 12 тысяч таких противоправных публикаций до сих пор не удалены.

    Еще одной причиной стала дискриминация контента российских СМИ и блокировки ряда каналов.

    Ранее РКН потребовал от Google восстановить сайты Минобороны и МИД в поисковой выдаче.