РКН назвал причину блокировки Depositphotos

Сайт фотобанка Depositphotos заблокировали на территории РФ по требованию Генпрокуратуры из-за распространения фейков о спецоперации на Украине. Об этом в Роскомнадзоре сообщили ТАСС.

В РКН сообщили, что доступ к Depositphotos ограничили не только из-за распространения недостоверной информации о специальной операции, проводимой российскими ВС на Украине, но и из-за призывов россиян к участию в несанкционированных акциях.

После начала СВО фотобанк Depositphotos отказался работать с пользователями из России и Белоруссии.

Генпрокуратура РФ приняла решение о блокировке Depositphotos 1 июля. Об этом стало известно 11 июля, когда данные об этом обнаружились в сервисе РКН для проверки ограничения доступа к сайтам, писала газета «Известия». Фотобанк заблокировали на основании запрета публикации экстремистских материалов, передавало РИА ФАН.