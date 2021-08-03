Россиянам рассказали, что не стоит обсуждать рядом со смартфоном

Часто бывает так, что после обсуждения какого-либо вопроса в соцсетях появляется реклама, связанная с темой разговора. Некоторую информацию просто не стоит озвучивать рядом со смартфоном. Об этом предупредил управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Марк Шерман.

«Нет никаких доказательств, что ваш телефон прослушивает ваши разговоры круглосуточно и более того, многочисленные исследования пытались доказать обратное. Тем не менее, около телефона не рекомендуется обсуждать конфиденциальную информацию», — сказал Шерман агентству «Прайм».

Он добавил, что по телефону не стоит озвучивать имеющиеся суммы денег или цифры сделок. Эти сведения могут попасть к мошенникам, которые ими непременно воспользуются. Еще прослушку нередко используют для промышленного шпионажа. После прослушивания разговора конкуренты могут увести клиента, предложив более привлекательные условия.

«С этой точки зрения, телефон также не самый безопасный канал и для переговоров, поэтому высокопоставленные лица всегда предпочитают общаться в деловом формате вживую», — подчеркнул эксперт.

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