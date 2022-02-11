Риски нарушения поставок электроэнергии в регионы увидели в России

Минэнерго предупредило компании о рисках нарушения поставок электроэнергии в регионы России. Это связано с тем, что во второй половине февраля в стране ожидаются плохие погодные условия, написали «Известия».

Синоптики предупредили о надвигающихся сильных дождях, снегопадах и сильном ветре. Из-за этого энергоснабжение может нарушиться сразу в нескольких округах: Северо-Западном, Южном, Северо-Кавказском и Дальневосточном.

О надвигающихся аномалиях рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, подчеркнув, что в центральную часть России придут смешанные осадки, на север — снегопады, а на юг — ливни и сходы лавин. В Росгидромете подтвердили, что в нескольких регионах страны выпадет сразу месячная норма осадков.

К погодным сложностям подготовились в Минэнерго. Там заявили, что с компаниями уже проводятся беседы о потенциальных рисках. Источник издания уточнил, что проблему для электросетей представляет мокрый снег и ледяной дождь, а также частые перепады температур при этом, из-за чего на проводах остается в большом количестве лед.

В основном производители электричества уверили, что к катаклизмам готовы, другие же уточнили, что подготовка ведется. Но эксперты предупредили, что полностью исключить аварии нельзя.