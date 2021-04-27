Риск смерти во время полета на Марс объяснили ненадежностью техники

Покорение Марса может оказаться смертельным для многих членов первой миссии. Такую версию не исключил основатель компании Space X Илон Маск. Он заявил, что до планеты доберутся не все члены будущего экипажа. Популяризатор космонавтики и блогер Виталий Егоров в беседе с «360» заявил, что единственным риском в космическом полете станет надежность техники.

Эксперт напомнил, что сам полет продлится около шести месяцев. Все это время экипаж будет находиться в космическом корабле. Такая зависимость от технического оснащения несет большие риски.

«Человек делает технику ненадежной, какая бы фирма или страна-производитель ни была, всегда есть какой-то процент отказов. Тем более если в серийном режиме запускать ракеты, какие-то сбои будут происходить. Если их невозможно отремонтировать в полете, то возможны и катастрофы, и трагедии», — пояснил Виталий Егоров.

Он напомнил, что в начале развития авиасообщения тоже были человеческие жертвы. Самолеты продолжают падать и сегодня, но в процентном соотношении их аварийность ничтожная.

По мнению эксперта, на самом Марсе угроз для жизни экспедиции немного. Они спокойно преодолеваются имеющимися средствами. Главное, добраться до Красной планеты без последствий. Но о том, что само путешествие будет опасным, Илон Маск предупредил будущих колонистов заранее.

«Ни радиация, ни невесомость при необходимой профилактике, которая сейчас на Международной космической станции осваивается, не угрожает человеку. Занимайся спортом, спи поближе к баку с водой или топливом — и ничего с тобой не будет во время полета. А вот если система регенерации кислорода откажет, то это уже проблема более существенная. Главная угроза для путешественников на Марс — это отказ техники. Все остальное преодолимо», — подытожил эксперт.

Свой прогноз о смертях будущих членов миссии на Марс Илон Маск сделал в интервью телекомпании CNN. Он не исключил, что группа людей может умереть во время полета. При этом он отметил, что добровольцев, готовых отправиться в космическое путешествие, достаточно много. Счет идет на тысячи, если не на миллионы.