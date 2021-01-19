19 января 2021, 11:53
РФ возобновила переговоры о поставках ракетных двигателей
Гендиректор предприятия Роскосмоса НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов рассказал о возобновлении переговоров с иностранными заказчиками об экспорте ракетных двигателей. Об этом сообщило РИА «Новости».
«ПолитРоссия» напомнила, что переговорный процесс о поставках двигателей прервала пандемия коронавируса.
«Но сейчас мы постепенно возвращаемся к переговорному процессу, и все партнеры, с которыми шли переговоры, подтверждают свои намерения по развитию сотрудничества», — поделился Арбузов.
Он предположил, что в этом году удастся прийти к каким-то конкретным решениям.