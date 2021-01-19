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    19 января 2021, 11:53

    РФ возобновила переговоры о поставках ракетных двигателей

    Артур Блянихов

    Гендиректор предприятия Роскосмоса НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов рассказал о возобновлении переговоров с иностранными заказчиками об экспорте ракетных двигателей. Об этом сообщило РИА «Новости».

    «ПолитРоссия» напомнила, что переговорный процесс о поставках двигателей прервала пандемия коронавируса.

    «Но сейчас мы постепенно возвращаемся к переговорному процессу, и все партнеры, с которыми шли переговоры, подтверждают свои намерения по развитию сотрудничества», — поделился Арбузов.

    Он предположил, что в этом году удастся прийти к каким-то конкретным решениям.