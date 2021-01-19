РФ возобновила переговоры о поставках ракетных двигателей

«ПолитРоссия» напомнила, что переговорный процесс о поставках двигателей прервала пандемия коронавируса.

«Но сейчас мы постепенно возвращаемся к переговорному процессу, и все партнеры, с которыми шли переговоры, подтверждают свои намерения по развитию сотрудничества», — поделился Арбузов.

Он предположил, что в этом году удастся прийти к каким-то конкретным решениям.