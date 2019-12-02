РФ создаст сплошное радиолокационное поле для отслеживания крылатых ракет

Новая система будет включать в себя загоризонтные станции типа «Контейнер», первая из которых впервые была использована 1 декабря в Мордовии. Она способна принимать радиосигнал, отраженный от ионосферы.

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Новая РЛС сможет зафиксировать массовый взлет авиации, пуск крылатых ракет или старт гиперзвуковых аппаратов на расстоянии в две тысячи километров от западных и южных границ России. Это даст больше времени отразить гипотетический удар по объектам на территории страны.

Следующие «контейнеры» будут установлены в арктическом направлении, указал главный конструктор «Контейнера» Михаил Петров.

В настоящее время в России создано сплошное радиолокационное поле, способное предупредить о ракетном нападении. После состоит из РЛС «Воронеж», созданные для того, чтобы отследить пуски баллистических ракет по российской территории.