Технологии 18 мая 2023, 13:54 Резидент «Технополис Москва» за год поставил городу более 2,5 млн медицинских изделий Заммэра Ефимов: резидент ОЭЗ за год поставил городу более 2,5 млн медизделий Сайт мэра и правительства Москвы

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Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» за год поставил городу более 2,5 миллиона медицинских изделий для хирургии по офсетному контракту. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Столица подписала офсетный контракт с компанией „Гемамед“ в конце 2019 года. Первые поставки начались, спустя год. За этот период город получил свыше 2,5 миллиона медицинских изделий, из них почти 665 тысяч — с начала 2023 года», — рассказал он.

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Ефимов добавил, что сейчас на предприятии производят 17 видов изделий. Город в течение восьми лет будет принимать поставки от резидента.

К тому же, «Гемамед» запустила новую линию. Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что она позволит выпускать до одного миллиона мочеприемников в год. Когда предприятие выйдет на полную мощность, продукцию увеличат на 27 наименований.

Ранее Овчинский сообщил, что научно-производственная компания «Профотек» запатентовала волоконно-оптический датчик для измерения сверхвысоких токов.