Глава департамента мэрии Овчинский: резидент ОЭЗ «Технополис Москва» увеличит выпуск систем для очистки нефти | 360°

Глава департамента мэрии Овчинский: резидент ОЭЗ «Технополис Москва» увеличит выпуск систем для очистки нефти
Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
Компания VDK из особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» увеличит производство систем очистки нефти до 50 единиц в рамках программы импортозамещения иностранной продукции. Об этом заявил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.
«На данный момент компания выпускает около 20 комплектов систем очистки нефти в год и поставляет их практически всем крупным нефтегазовым заводам России, в том числе „Роснефти“, „Газпрому“ и „Транснефти“. Сейчас предприятие готовится нарастить производство до 50 комплектов в год», — сообщил Овчинский.
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Он добавил, что раньше такое оборудование в стране выпускали в основном иностранные компании. Но российским ученым и инженерам удалось доказать, что их технические решения успешно конкурируют с ведущими мировыми аналогами.
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По словам разработчиков, в нефти из скважины есть большое количество примесей, в том числе вода и минеральные соли, которые негативно влияют на системы доставки сырья до нефтеперерабатывающих заводов.
Избавиться от вредных вещетсв можно при помощи специальных химических присадок, которые собирают и выводят лишние примеси. Такой процесс требует постоянного контроля за составом нефти и количеством необходимых добавок, а также правильного абсорбентов и сырья.
Новые системы компании VDK позволяют добавлять необходимые химические присадки автоматически, четко рассчитывая нужный объем. Созданное оборудование можно использовать не только в нефтедобыче, но и там, где нужно смешать жидкость с какими-либо добавками.
Автоматизированная система обессоливания и обезвоживания нефти полностью производится на предприятии компании. Оно находится на территории ОЭЗ «Технополис Москва».
«Удобная логистика и развитая инфраструктура особой экономической зоны Москвы способствуют развитию предприятий, привлечению инвестиций и повышению выручки компаний. Это стимулирует организации перенаправлять средства в наращивание своих производственных мощностей», — подчеркнул гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.
Он уточнил, что предприятие располагается на площадке «Печатники». Там работают около 30 человек, но в ближайшее время количество сотрудников планируют увеличить до 50.
VDK — научно-производственная компания, специализирующаяся на создании и выпуске аппаратов для нефтехимической и обрабатывающей отраслей, а также систем водоочистки.