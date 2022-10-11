Глава департамента мэрии Овчинский: резидент ОЭЗ «Технополис Москва» увеличит выпуск систем для очистки нефти | 360°

Технологии 11 октября 2022, 07:20 Поделиться Telegram

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Viber Глава департамента мэрии Овчинский: резидент ОЭЗ «Технополис Москва» увеличит выпуск систем для очистки нефти Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Компания VDK из особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» увеличит производство систем очистки нефти до 50 единиц в рамках программы импортозамещения иностранной продукции. Об этом заявил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«На данный момент компания выпускает около 20 комплектов систем очистки нефти в год и поставляет их практически всем крупным нефтегазовым заводам России, в том числе „Роснефти“, „Газпрому“ и „Транснефти“. Сейчас предприятие готовится нарастить производство до 50 комплектов в год», — сообщил Овчинский.

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Он добавил, что раньше такое оборудование в стране выпускали в основном иностранные компании. Но российским ученым и инженерам удалось доказать, что их технические решения успешно конкурируют с ведущими мировыми аналогами.

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По словам разработчиков, в нефти из скважины есть большое количество примесей, в том числе вода и минеральные соли, которые негативно влияют на системы доставки сырья до нефтеперерабатывающих заводов.

Новые системы компании VDK позволяют добавлять необходимые химические присадки автоматически, четко рассчитывая нужный объем. Созданное оборудование можно использовать не только в нефтедобыче, но и там, где нужно смешать жидкость с какими-либо добавками.

Автоматизированная система обессоливания и обезвоживания нефти полностью производится на предприятии компании. Оно находится на территории ОЭЗ «Технополис Москва».

«Удобная логистика и развитая инфраструктура особой экономической зоны Москвы способствуют развитию предприятий, привлечению инвестиций и повышению выручки компаний. Это стимулирует организации перенаправлять средства в наращивание своих производственных мощностей», — подчеркнул гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Он уточнил, что предприятие располагается на площадке «Печатники». Там работают около 30 человек, но в ближайшее время количество сотрудников планируют увеличить до 50.

VDK — научно-производственная компания, специализирующаяся на создании и выпуске аппаратов для нефтехимической и обрабатывающей отраслей, а также систем водоочистки.

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