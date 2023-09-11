Технологии 11 сентября 2023, 09:25 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» изготовил датчики температуры для Superjet-100 Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» — компания «Термико» изготовила и поставила 740 высокоточных платиновых датчиков температуры для российского самолета Superjet-100. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По его словам, работу датчиков обеспечивает платиновый термочувствительный измерительный элемент. «Термико» создает его по собственному техпроцессу, используя только отечественную платиновую проволоку.

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«Это универсальная разработка, которую могут использовать для любых типов самолетов, ракет и другой техники в соответствии с заявленными техническими характеристиками», — подчеркнул Овчинский.

Она отличается высокой точностью и широким диапазоном измеряемых температур, достигающим значений от -196 до +500 градусов.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Компания на протяжении 30 лет проводила разработку, испытания и отладку технологии серийного выпуска этих элементов», — отметил гендиректор «Технополиса Москва» Геннадий Дегтев.

Он также обратил внимание, что в рамках работ на отечественные аналоги заместили около 40 систем и агрегатов самолета.

Опытный образец Superjet-100 с импортозамещенными комплектующими совершил первый успешный полет в конце августа в Комсомольске-на-Амуре.