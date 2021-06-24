Создан специальный гель, который позволит реже поливать огород

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) в составе международного коллектива создали гель из пищевых отходов. Он позволит точечно расходовать химикаты и воду в сельском хозяйстве.

Новый материал, как предполагается, позволит сделать агропромышленность намного более экономной и экологически безопасной. Статья об изобретении была опубликована в журнале Journal of Cleaner Production.

По словам исследователей ТПУ сегодня при традиционном способе возделывания растений часть воды и большая часть химикатов проходят «мимо» корней и смешиваются с грунтовыми и поверхностными водами.

Ученые ТПУ совместно с коллегами предложили технологию получения полимерных гидрогелей. Они послужат своего рода «умной» добавкой к почве. Применение полимерных гидрогелей поможет избежать загрязнения почвы, резко сократить потребление воды и улучшить всасывание растениями удобрений.

Этот материал способен запасать много воды во время дождя или орошения, а затем медленно ее высвобождать по мере высыхания почвы, рассказал научный сотрудник Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Антонио Ди Мартино. По его словам, в некоторых регионах с этим гелем можно будет использовать полив раз в неделю.

Ученые утверждают, что предложенные ими гидрогели полностью биоразлагаемы. Возможность производить гели из органических отходов сельского хозяйства и пищевой промышленности — это ключевая особенность новой технологии.

Основные материалы гелей — полисахариды и протеины, но также изучаются возможности целлюлозы, альгиновой кислоты и некоторых других биополимеров, отметил Ди Мартино.

Срок службы гидрогелей будет зависеть от конкретного состава материала, но в среднем это несколько недель. Его можно будет применять и в крупных хозяйствах, и в садоводстве.

Ученые ТПУ сейчас готовят технологию к выходу на рынок, и совершенствуют метод производства гидрогелей из органических отходов. В исследовании также приняли участие специалисты чешского университета Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně и исследовательских институтов Výzkumný Ústav Mlékárenský и Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy.

Дачникам рассказали, чем нужно удобрять огород летом, чтобы получить хороший урожай. Например, для огурцов надо приготовить смесь из одной столовой ложки нитрофоски на ведро воды. Через неделю следует использовать раствор из полулитра коровяка и одной столовой ложки сульфата калия. Их также следует растворить в ведре воды.