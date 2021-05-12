WhatsApp начнет шифровать резервные копии переписок

Резервные копии переписок пользователей WhatsApp зашифруют. Мессенджер начал тестировать эту функцию и планирует запустить ее в одном из обновлений.

Актуальные версии приложения для Android и iOS, сообщил портал WABetaInfo, предусматривают сохранение резервных копий в iCloud или Google Drive. Получив доступ к облачному хранилищу, злоумышленник без каких-либо проблем сможет открыть незашифрованный архив переписки.

В одном из обновлений WhatsApp уязвимость устранят. Бета-тестирование версии уже запустили. Программа зашифрует копию и защитит данные пользователя.

После установки обновления также дадут возможность отключить сквозное шифрование вручную, если человек сочтет его не нужным.

C 15 мая функционал WhatsApp станет неполным для тех, кто не примет обновленное пользовательское соглашение. Сначала пользователя лишат доступа к списку чатов, но оставят возможность отвечать на входящие звонки. Если включить уведомления, то можно будет прочесть или ответить на сообщение и перезвонить при пропущенном звонке.