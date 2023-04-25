Технологии 25 апреля 2023, 10:34 Ретейлеров захотели обязать предустанавливать российский софт на импортные компьютеры «Коммерсант»: предустановку российского софта хотят переложить на ретейлеров РИА «Новости»

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Минцифры разрабатывает новое регулирование, которое может обязать российских ретейлеров предустанавливать операционные системы отечественного производства на импортные компьютеры. Об этом сообщил «Коммерсант».

«Российская ОС должна стать дополнительной. Документ может быть внесен в правительство в этом квартале», — уточнил источник издания в правительстве.

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Руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин обратил внимание, что при изменении регулирования ретейлер будет обязан заниматься предустановкой российского ПО под угрозой изъятия товара.

По мнению экспертов издания, инициатива об обязательной предустановке российского софта на компьютеры поможет избежать нелегальных поставок ОС Windows Microsoft.

Ранее Минцифры анонсировал закон о принудительном лицензировании зарубежного ПО в России.