Технологии 08 января 2023, 18:37 Решение по ситуации с «Союзом МС-22» примут через три дня Госкомиссия Роскосмоса примет решение по ситуации с «Союзом МС-22» 11 января NASA

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Решение по ситуации с пилотируемым кораблем «Союз МС-22», который получил повреждение на орбите, примут 11 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«Госкомиссия состоится 11 января, ее решение будет озвучено. Любые предположения до решения Госкомиссии являются просто домыслами», — уточнили в ведомстве.

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В середине декабря российский экипаж «Союза МС-22» обнаружил утечку в системе охлаждения. Она произошла из-за повреждения внешней обшивки корабля. Для космонавтов повреждение угрозы не представляло, они продолжили работу.

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Глава Роскосмоса Юрий Борисов 19 декабря заявил, что решение о поврежденном корабле примут до конца года.

Но позже все перенесли на январь. К этому времени рабочие группы должны были сделать необходимые выводы. Специалисты не исключили, что программу полета станции могут изменить.