Роскосмос рассказал о судьбе МКС после 2024 года

В Роскосмосе планируют принять решение о новой орбитальной станции, которая придет на смену МКС, ближе к 2024 году. Корпорация выслушает доводы специалистов.

Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев рассказал об этом в интервью «Известиям».

«Ближе к 2024 году [будет принято решение]. Важно услышать доводы инженеров, техников, ученых, научно-технических советов», — отметил он.

Окончательное решение, добавил Крикалев, будет зависеть от выбранных приоритетов. Исполнительный директор Роскосмоса заметил, что сейчас в корпорации складывается ситуация, аналогичная 1980-1990-м годам. Тогда звучали рассуждения о прекращении пилотируемой программы.

«Это повторяется сейчас, мы находимся на новом витке подобных доводов», — сказал Крикалев.

МКС находится в том состоянии, подчеркнул он, что использовать ее можно и после 2024 года. Варианты эксплуатации станции сейчас обсуждают. Ее создавали с гарантированным сроком службы в 15 лет, который истек в 2013 году.

«Ее срок службы не раз продлевался. В 2020 году он был продлен до 2024-го. Сейчас обсуждается вариант использования станции и после этого года», — уточнил Крикалев, добавив, что запас прочности у МКС есть.