Решение «МегаФона» позволит мониторить состояние здоровья онлайн

Новый сервис дистанционного мониторинга состояния здоровья предлагает компания «МегаФон». Разработка позволит государственным или частным медицинским учреждениям подключить пациентов к наблюдению за показателями онлайн.

Пандемия дала новый импульс развитию цифровых решений в медицине. Выросла потребность в удаленных консультациях. В «МегаФоне» разработали решение, которое поможет следить за здоровьем и вовремя обращаться в медицинский центр.

Оснащенные SIМ-картой медицинские приборы для измерения артериального давления и уровня сахара в крови автоматически передадут данные в «Облако МегаФона». Здесь они сохраняются в обезличенном виде на «платформе интернета медицинских вещей».

Персональные данные увидит только врач в интерфейсе. Там же отображаются целевые и текущие показатели, фамилии других лечащих врачей. При необходимости можно записать пациента на прием уже к ним. Об этом рассказал директор по маркетингу корпоративного бизнеса «МегаФона» Павел Захаров.

Такой сервис удаленного мониторинга будет востребован среди пациентов с хроническими заболеваниями, в постоперационный период, у пожилых людей. Платформа позволяет врачу иметь постоянный доступ к показателям Павел Захаров.

Он объяснил, что если пациент забудет провести измерения, то сервис пришлет ему SMS с напоминанием.

Первым на рынок вывели решение для удаленного мониторинга состояния здоровья пациентов с гипертонией. Оно предполагает различные сценарии. Среди них короткий и долгосрочный.

Первый, рассчитанный на один-три месяца, позволяет назначить и проконтролировать само лечение, скорректировать дозировки лекарств. Второй, долгосрочный, — уже для пациентов, которым необходимо постоянное наблюдение.

На основе данных можно оперативно скорректировать лекарственную терапию, выявить возможные постоперационные осложнения, увидев негативную тенденцию, записать человека на прием, вызвать скорую Павел Захаров.

Развитие цифровых сервисов «МегаФона» в здравоохранении соответствует актуальной государственной повестке проекта «Цифровая экономика».

Новая платформа «МегаФона» рассчитана на подключение всего медицинского оборудования, способного передавать эти данные удаленно, и может выступать универсальным интерфейсом для различных информационных систем. Решение «МегаФона» создано под ключ, в него входит обслуживание измерительных приборов.