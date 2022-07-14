Рентгенологи Москвы привлекли искусственный интеллект к диагностике плоскостопия

В Москве рентгенологи начали применять технологию искусственного интеллекта для диагностики плоскостопия. Это позволяет им экономить время при оформлении результатов обследований, сообщила столичная мэрия.

«Рентгенологи Москвы теперь могут воспользоваться искусственным интеллектом для распознавания признаков плоскостопия. Нововведение упрощает и ускоряет диагностику заболевания, а также определение его степени, позволяет врачам экономить время на описании нормы и результатов исследований», — объяснил замруководителя департамента здравоохранения Илья Тыров.

Сервис для распознавания плоскостопия на рентгенографии — отечественный продукт. Он успешно прошел функциональные и калибровочные испытания. Его протестировали научные сотрудники, инженеры и врачи-эксперты.

Умные алгоритмы рентгенологи используют в работе в течение двух лет. За это время они проанализировали шесть миллионов снимков и помогли диагностировать заболевания по 11 направлениям.