Реновацию по энергетике провели в городе Свердловской области

Начальник Полевского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Сергей Рогожкин рассказал, что «вместо подстанции 60-х годов» построен «современный энергообъект», который «может обеспечить качественное и надежное электроснабжение для жителей трех ближайших населенных пунктов, участка железной дороги и крупнейшего в городском округе фермерского хозяйства».

«Кроме того, у ПС есть запас прочности по мощности для подключения новых потребителей», — уточнил Рогожкин.