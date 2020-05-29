29 мая 2020, 13:17
Реновацию по энергетике провели в городе Свердловской области
Электрореновация прошла возле города Полевской Свердловской области. Об этом сообщил сайт Ura.ru.
Начальник Полевского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» Сергей Рогожкин рассказал, что «вместо подстанции 60-х годов» построен «современный энергообъект», который «может обеспечить качественное и надежное электроснабжение для жителей трех ближайших населенных пунктов, участка железной дороги и крупнейшего в городском округе фермерского хозяйства».
«Кроме того, у ПС есть запас прочности по мощности для подключения новых потребителей», — уточнил Рогожкин.