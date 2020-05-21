Renault презентовала обновленный кроссовер Kaptur

По словам генерального директора компании Яна Птачека, «кроссовер получил полностью переработанный интерьер, уникальные для сегмента опции, новые мультимедийные решения, новую платформу и новый силовой агрегат».

«Главная новинка по части шасси — это новый модуль рулевого управления. Благодаря электроусилителю новый рулевой механизм позволяет на 30% снизить усилие на руле при парковочных режимах», — рассказал эксперт Анатолий Калицев.