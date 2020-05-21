21 мая 2020, 17:40
Renault презентовала обновленный кроссовер Kaptur
Компания Renault провела онлайн-презентацию, на которой представила обновленный кроссовер Kaptur для российского рынка. Об этом сообщило ИА RNS.
По словам генерального директора компании Яна Птачека, «кроссовер получил полностью переработанный интерьер, уникальные для сегмента опции, новые мультимедийные решения, новую платформу и новый силовой агрегат».
«Главная новинка по части шасси — это новый модуль рулевого управления. Благодаря электроусилителю новый рулевой механизм позволяет на 30% снизить усилие на руле при парковочных режимах», — рассказал эксперт Анатолий Калицев.