Технологии 30 марта 2023, 20:38 Ремонт российских боевых вертолетов в ЕС для передачи Украине назвали нелегальным ФСВТС обвинила Чехию и Болгарию в ремонте боевых вертолетов России для передачи Украине РИА «Новости»

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Государственные компании Болгарии («Авионамс», «Терем-Летец») и Чехии («ЛОМ Прага») в нарушение международных обязательств провели незаконный ремонт российских и советских вертолетов для передачи Украине. Такое заявление выпустила пресс-служба Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

В ведомстве напомнили, что у всех указанных предприятий в 2022 году Россия приостановила действие лицензий на обслуживание и ремонт вертолетов типа Ми (Ми-8, Ми-35, Ми-24). Поэтому сегодня заводы Болгарии и Чехии ведут нелегальную деятельность, за которую российские производители не несут никакой ответственности.

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Также власти обеих стран нарушили соглашения с правительством России от марта и апреля 2012 года по ремонту и модернизации вертолетов. В документах указали, что без согласия российской стороны передача или продажа боевых машин запрещена, как и модернизация без участия представителей завода-производителя.

В ФСВТС подчеркнули, что, кроме грубого нарушения международных обязательств, Болгария и Чехия нанесли ущерб мировой системе экспортного контроля.

Об отзыве лицензий на ремонт российских вертолетов у чешских и болгарских предприятий директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщил в августе 2022 года. Он пояснил, что ведомство пошло на такой шаг из-за сотрудничества европейских стран с Украиной.