Релиз игры Overwatch 2 перенесли на неопределенный срок

По данным информагентства, игра появится не раньше 2022 года. Разработчики обозначили, что в зависимости от обстоятельств даты могут измениться. Уточняется, что впервые Overwatch 2 презентовали в 2019 году на выставке BlizzCon 2019. Игра получила полноценный сюжет, а также несколько PVP-режимов.