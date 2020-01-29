Рекорд по продажам смартфонов установлен в России

В минувшем году продажи смартфонов в России увеличились на 2% по сравнению с предыдущим годом и достигли рекордного количества, более 30 миллионов штук. В деньгах прирост составил 495 миллиардов рублей.

В результате исследования, проведенного компания GfK, функционал смартфонов становится все более востребованным у госструктур и бизнеса. К тому же рынок питает замена морально устаревших гаджетов. Однако в 2020 году темпы реализации могут не только снизиться, но и вовсе выйти к нулевому показателю. На доходах ритейлеров это, правда, не скажется, они выиграют за счет повышения средней цены.

Представитель «М.Видео-Эльдорадо» Валерия Андреева сообщила газете «Известия», что по сравнению с 2018 годом было продано на 19% больше смартфонов в единицах и на 17% в деньгах.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин уточнил, что рост продаж смартфонов обеспечивает замена кнопочных телефонов на современные.

Руководитель проекта Content Review Сергей Половников сообщил, что потребление гаджетов все больше стала обеспечивать детская аудитория.

Аналитик GfK по рынку телекоммуникационных товаров Анна Шебек заявила, что в 2020 году рост рынка смартфонов замедлится в связи с тем, что доходы населения практически не растут. Тем более, что жизненный цикл устройств увеличивается, а в новых гаджетах существенных новшеств не наблюдается.

Кроме того, производители стали применять более надежные материалы для изготовления экрана и корпуса смартфона, предлагают батареи с большей емкостью, что также благоприятно сказывается на сроке службы устройства Анна Шебек аналитик GfK по рынку телекоммуникационных товаров.

Педагог Бостонского университета Джоэл Ренстром сравнила чрезмерную зависимость от гаджетов с пассивным курением. По ее мнению, пагубную привычку прививают детям сами родители, которые не выпускают смартфоны из рук и показывают ребенку модель поведения.