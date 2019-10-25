Реконструкцию стадиона за 50 млн рублей в Челябинске отложили на неопределенный срок

Инсайдер рассказал, что прошедшим летом на поле должны были заменить искусственный газон на покрытие последнего поколения, которое позволило бы проводить матчи Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Однако сроки сдвинули на сентябрь. Причиной задержки стало покрытие, которое оказалось другого качества.

«Сегодня нет такого понятия, как „поколение“ покрытия. Есть технические характеристики, которые были отражены в условиях аукциона. Сейчас работаем с подрядчиком, ждем подтверждения, что это покрытие им соответствует. То это поле или не то — надеемся получить информацию буквально на днях», — объяснил ситуацию начальник спортивного управления администрации Челябинска Максим Клещевников.

Если покрытие будет соответствовать необходимым нормам, то его укладка на поле в этом году будет зависеть от погодных условий. Если нет, то укладку отложат на неопределенный срок.