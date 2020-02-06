Рекламу в интернете начнут ставить поверх картинок

Сервис нативной рекламы Relap (принадлежит Mail.ru Group) пробует внедрить новый формат онлайн-рекламы in-image. То есть рекламные блоки будут вставлять поверх картинок.

Как написала газета «Коммерсант» со ссылкой на Mail.ru Group, анализ изображения происходит при помощи компьютерного зрения.

«Если на фото есть, например, ноутбук или смартфон, сервис может показать рекламу электроники. Система определяет не только параметры изображений, но и контент самой страницы», — заявили в холдинге.

При этом объявление не окажется в контексте, неуместном для бренда. В Relap заявили, что новые технологии будут бороться с «баннерной слепотой». В компании надеются, что таким образом смогут повысить внимание аудитории к рекламе. In-image испробует Тинькофф-банк. Пока речь идет только о тестовом режиме работы. Официальный запуск должен пройти чуть позже в этом году.

На российском рынке этот формат пробовали еще 10 лет назад компании «Бегун» и Smart Links. На западе in-image пользовались в 2000-х. Американская компания GumGum сделала похожий сервис в 2008 году. Подобный проект в 2019 году презентовал британский стартап Mirriad. Он использует компьютерное зрение для вставки рекламы в видео.

Ранее стало известно, сколько заработал YouTube в 2019 году. Речь идет о миллиардах долларов.