Реклама на небе обречена на провал. У россиян уже есть защита от нее

Современного человека от рекламы «в лоб» защищают внутренние механизмы. Именно поэтому сейчас вся реклама завуалирована. Если в будущем что-то рекламировать будут на небе, то на психике это никак не скажется.

«Мы точно так же вступали в эру интернета. Тогда рекламы было мало, а теперь она тоже во всех местах. Сейчас все переходит в формат нативной рекламы — не когда люди в лоб что-то продают, а когда они пытаются это завуалировать через видеоролик смешной, через мнение человека. Сейчас у нас уже есть такая адаптация к рекламе. Появляется так называемая баннерная слепота», — рассказал «360» психолог и блогер Павел Жавнеров.

Он добавил, что сейчас люди очень спокойно относятся к рекламе. Повышается степень игнорирования. Вопрос не в том, как скоро нам начнут показывать рекламу на небе. Вопрос в том, насколько это будет эффективно для организаций, которые платят такую рекламу. Только тогда можно будет дать точную оценку этому изобретению.

Сейчас все думают о том, кому показывать рекламу и что это должен быть за человек. Для этого должна быть сегментация аудитории, а на небо может посмотреть кто угодно. Эффективность такой рекламы будет не очень высокая, да и отслеживать ее будет сложно. И вообще днем светло и на небе ничего не видно, а ночью на небо мало кто смотрит.

Ранее директор департамента реализации проектов Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Андрей Диваев рассказал, что российские ученые собираются запустить на орбиту два микроспутника с лазерными диодами, которые смогут транслировать изображения (в том числе и рекламу) на небо.