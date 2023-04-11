Технологии 11 апреля 2023, 13:04 Регулирование сферы искусственного интеллекта допустили в Кремле Песков: искусственному интеллекту потребуется регулирование по мере расширения этой сферы

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Сфере искусственного интеллекта по мере расширения потребуется государственное регулирование. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

«Искусственному интеллекту потребуется регулирование по мере расширения этой сферы. Все сферы деятельности и жизни человека так или иначе подлежат регулированию, это норма», — сказал он.

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Песков подчеркнул, что важно принимать такие решения, которые не будут сдерживать развитие ИИ.

Ранее представитель Кремля заявил, что работу над нейросетями необходимо продолжать, так как они — дальнейший путь жизни человечества.

По его словам, в России развитием технологии занимается группа специалистов под руководством глав Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева и Сбербанка Германа Грефа.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что без нейросетей дальнейший прогресс в мире будет невозможен.