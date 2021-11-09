Регенерирующую пленку для защиты автомобилей от царапин изобрели в США

На выставке в Шанхае разработчики из США представили регенерирующую пленку, которая способна защитить автомобиль от царапин. Также это изделие может быть использовано для быстрой покраски автомобиля. Об этом написало РИА ФАН.

«После нанесения пленки на корпус автомобиля можно не беспокоиться о мелких царапинах после мытья автомобиля. Мы оставляем машину на солнце, и пленка сама убирает царапину. Таким образом поверхность всегда остается гладкой», — сообщил генеральный менеджер компании-разработчика У Мэн.

Кроме того, он рассказал о новой термоизоляционной пленке для стекол автомобиля. Покрытие позволит обеспечить 95-процентную эффективность теплоизоляции. Также изделие способно увеличить потенциальный пробег автомобиля.