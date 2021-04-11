Реформу здравоохранения обсудили в Петербурге в преддверии ПМЭФ

В рамках проекта «Цифровой Петербург» в Северной столице обсудили реформу здравоохранения. Участники мероприятия затронули темы внедрения современных гаджетов и использования роботов при проведении операций. Об этом сообщил Пятый канал.

Правительство Петербурга организовало на площадке государственной резиденции «К-2» масштабную сессию. Представители медицинской отрасли и городской администрации обсудили новую стратегию развития здравоохранения. В мероприятии было заявлено участие ректора СПбГУ Николая Кропачева, главы медцентра «Согаз» Владислава Баранова, гендиректора НМИЦ имени Алмазова Евгения Шляхто, директора НОЦ «Информационные и социальные технологии в медицине» ПМГМУ Дмитрия Шаменкова.

Эксперты при обсуждении затронули приоритетные цели цифровизации системы здравоохранения с учетом развития современных технологий к 2030 году. Участники сессии обсудили задачи по выявлению пробелов в здравоохранении и дали оценку тому, как на отрасль повлияла коронавирусная пандемия.

В городе на Неве 2–5 июня будет проходить Петербургский международный экономический форум. Ранее сообщалось, что одной из тем ПМЭФ-2021 станет развитие благотворительности в России.