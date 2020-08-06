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    06 августа 2020, 17:33

    Reels проиграет TikTok по популярности — эксперт

    Алена Макаренко

    У TikTok появился конкурент от Instagram — сервис для создания, обработки и отправки видео Reels. Но новое приложение не обгонит его по популярности. В этом уверен ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech Илья Корнейчук, сообщило ИА Nation News.

    «Люди могут делать похожие сервисы на то, что уже существует. Но все, что касается Facebook мне лично не нравится по качеству своего исполнения», — пояснил он.

    По словам Корнейчука, Instagram и Facebook достаточно раскручены на Западе. Эти соцсети занимают свою нишу и имеют огромную аудиторию. Однако главный вопрос заключается в том, сможет ли американская компания привлечь к своему сервису новых пользователей.

    «Надо ли, чтобы Facebook где-то еще укреплялся и делал новый сервис, который будет, скорее всего, таким же, как и все остальные?» — поинтересовался ведущий.

    В запуске Reels прослеживается логика: президент США Дональд Трамп грозится заблокировать в стране TikTok. А вот для остального мира новинка может быть не так актуальна.

    Разработчики приложения положат все силы, чтобы его разрекламировать и сделать популярным у пользователей, уверен Корнейчук. Facebook может пиарить свой новый сервис внутри старых. Однако, по мнению собеседника агентства, большая аудитория там все равно не соберется.

    Новый сервис пока не доступен в России. Reels невозможно воспользоваться в странах, где он не обладает правами на использование музыки. Но даже после решения проблем с авторскими правами, сервис не наберет популярность в РФ, считает Корнейчук.

    «Instagram зашел тогда, когда было актуально, когда он был, по сути, безальтернативным вариантом. Каждое приложение стало популярно в свой момент времени», — отметил специалист.

    По его словам, у нас есть TikTok, который никто не собирается блокировать. Поэтому нам не за чем пользоваться альтернативой, у которой пока еще много своих проблем.

    Новости SMI.FM