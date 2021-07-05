Развитие Капотни и Московского НПЗ стало лучшим опытом для мегаполиса

Благоустройство Капотни по программе «Мой район» и модернизацию столичного нефтеперерабатывающего завода, которые параллельно идут уже несколько лет, отметили среди главных экологических проектов развития города на Московском урбанфоруме.

Источник фото: Сергей Шинов

О преображении района рассказал Олег Шапиро — соснователь архитектурного бюро Wowhaus, которое участвовало в реновации Капотни.

Эксперт отметил, что преобразить район помогло взаимодействие города и предприятия.

«Модернизация Московского НПЗ и благоустройство по городской программе „Мой район“ — основные составляющие устойчивого развития Капотни на протяжении последних лет. Итогом этого стало настоящее преображение района, которое мы видим сегодня. Здесь появились комфортные скверы и дворы, собственный парк с уникальной экосистемой» — сказал Шапиро.

По его словам, район «стал успешным примером единения современного промышленного сектора и жилого пространства». Кроме того, экологические проекты помогли создать новые комфортные места для отдыха.

Этот опыт можно считать исключительным для мировых мегаполисов Олег Шапиро.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что общественные пространства не могут развиваться полноценно без развития экологической составляющей города.

Источник фото: Сергей Шинов

Московский нефтеперерабатывающий завод снизил воздействие на окружающую среду уже в четыре раза и продолжает модернизацию. Он внедряет современные технологии, направленные на сохранение природных ресурсов.

Сегодня предприятие в Капотне — одно из ключевых производителей топлива. Оно уже перешло на замкнутый цикл водопотребления и вчетверо раза снизило воздействие на окружающую среду.

Источник фото: Сергей Шинов

Московский урбанистический форум — международная конференция в области градостроительства, архитектуры, экономики и стратегического планирования городов. Он проходит в Москве ежегодно. Более 450 спикеров принимают участие в 90 сессиях деловой программы.