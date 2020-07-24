Развеяны популярные мифы о зарядке гаджетов

Срок службы аккумулятора смартфона не увеличится, если разряжать его до нуля процентов. Да и работа на ноутбуке со включенным кабелем питания не сокращает жизнь аккумулятора, рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.

В комментарии агентству «Прайм» Куканов объяснил, что в большинстве современных устройств используются литий-ионные или литий-полимерные аккумуляторы. Им, в отличии от старых типов аккумуляторов, не требуется полный цикл разрядки и зарядки.

Ставить гаджет на зарядку нужно тогда, когда устройство само предупредит владельца о низком уровне энергии, рекомендовал специалист. Это происходит обычно, когда уровень заряда опускается до 10-15%.

Полная разрядка телефона актуальна только для калибровки батареи, которая быстро разряжается. Но, по словам эксперта, это сигнализирует хозяину устройства о проблемах с аккумулятором, а значит девайс нужно отдать специалисту.

Кроме того, лучше использовать только оригинальные зарядные устройства, считает Куканов. Он советует, не заряжать гаджет китайскими дешевыми аналогами. Оставлять аккумулятор на солнце или в помещениях со слишком высокой или же наоборот, слишком низкой температурой, тоже вредно для гаджета. Во время зарядки устройства специалист порекомендовал не запускать энергоемкие процессы.

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