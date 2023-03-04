Технологии 04 марта 2023, 05:29 Разработку противолодочного самолета на замену Ил-38 начали в России РИА «Новости»: разработка противолодочного самолета на замену Ил-38 началась в России РИА «Новости»

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Разработка противолодочного самолета на замену советским Ил-38 стартовала в России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник. Как уточняется, воздушное судно получит новейшее бортовое оборудование и больший ассортимент вооружений.

У него сохранится стандартная для самолетов данного класса четырехдвигательная схема, отметил собеседник агентства. В планах оснастить ее турбовинтовыми двигателями ТВ7-117.

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Параметры нового самолета источник агентства не раскрыл. Однако уточнил, что летные характеристики воздушной машины «будут типичные для турбовинтовых противолодочных самолетов». Кроме того, воздушное судно оснастят новыми гидроакустическими буями и многофункциональным поисково-прицельным комплексом.

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Госкорпорация «Ростех» в конце февраля заявила о кратном увеличении производства ряда передовых вооружений. Как отметили в компании, предприятия Ростеха регулярно разрабатывают и поставляют в войска современные и качественные образцы вооружений. Ярким примером служат беспилотники «Ланцет» и КУБ, а также РСЗО «Торнадо-С».