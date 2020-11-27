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    27 ноября 2020, 19:50

    Разработку дронов-камикадзе начали в России

    Артур Блянихов

    Индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев рассказал РИА «Новости» о работе над созданием новых беспилотников, в частности над дронами-камикадзе.
    Разработку дронов-камикадзе начали в России

    По словам Оздоева, компания ZALA AERO GROUP, которая входят в группу «Калашников», производит серию ударных беспилотников, среди которых «КУБ», «Ланцет-1» и «Ланцет-3».

    «Однако мы не останавливаемся на этом и ведем постоянную работу над новыми БЛА, в том числе над беспилотниками-камикадзе», — цитирует специалиста сайт «Аргументы и факты».