Разработчиков российского ПО проспонсируют выборочно
Разработчики национальной программы «Цифровая экономика» провели заседание, на котором определили критерии поддержки создателей отечественного софта, разделив их на три группы, сообщил РБК.
В первую планируют включить операционные системы; компиляторы, интерпретаторы, отладчики; утилиты и драйверы, важные для работы цифровой экономики; библиотеки подпрограмм и других проектов.
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Во вторую предлагают добавить системы управления базами данных, гаранты информационной безопасности, системы сбора, хранения и обработки данных.
В третью — и последнюю — группу внесут встроенный софт телекоммуникационного оборудования, офисные приложения (браузеры, текстовые и другие редакторы, мессенджеры), поисковые и специализированные системы, включая ПО для геофизических исследований.
Размер господдержки может зависеть от того, к какой направленности относится программное обеспечение. Так, проекты первой группы получат больше средств, чем другие.