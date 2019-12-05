Разработчиков российского ПО проспонсируют выборочно

Для разработчиков российского софта определили критерии господдержки. Приоритетные программные обеспечения разделят на группы по степени важности для развития России.

Разработчики национальной программы «Цифровая экономика» провели заседание, на котором определили критерии поддержки создателей отечественного софта, разделив их на три группы, сообщил РБК.

В первую планируют включить операционные системы; компиляторы, интерпретаторы, отладчики; утилиты и драйверы, важные для работы цифровой экономики; библиотеки подпрограмм и других проектов.

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Во вторую предлагают добавить системы управления базами данных, гаранты информационной безопасности, системы сбора, хранения и обработки данных.

В третью — и последнюю — группу внесут встроенный софт телекоммуникационного оборудования, офисные приложения (браузеры, текстовые и другие редакторы, мессенджеры), поисковые и специализированные системы, включая ПО для геофизических исследований.

Размер господдержки может зависеть от того, к какой направленности относится программное обеспечение. Так, проекты первой группы получат больше средств, чем другие.