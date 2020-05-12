Разработчики WhatsApp увеличат лимит групповых видеозвонков

В будущих обновлениях программы будет предусмотрена возможность общения сразу 50 участников. Ввести его получится благодаря платформе Messenger Rooms, написало РИА ФАН.

В обновленной версии мессенджера появится специальная иконка. При клике по ней перед пользователем появится весь спектр функций нового решения. Помимо этого, WhatsApp позволит создавать комнаты для групповых видеозвонков, а также копировать ссылки на них, чтобы делиться ими с потенциальными собеседниками. Максимальная вместительность комнат составит 50 человек.

Новые функции появятся, как в веб-версии WhatsApp, так и на смартфонах. На данный момент не ясно, когда именно обновление выйдет для IOS и Android.

Messenger Rooms — одна из новинок в мире приложений для больших видеоконференций. Над разработкой этого сервиса работали специалисты из компании Facebook, которой принадлежит мессенджер WhatsApp.