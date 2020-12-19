Разработчики выпустили второе обновление для Cyberpunk 2077

Разработчики студии CD Projekt Red выпустили второе обновление под названием 1.05 для многострадальной игры Cyberpunk 2077. С игрой сразу все пошло не так. Пользователи массово жаловались на качество сразу же после релиза.

Обновление должно исправить ряд недостатков. Это касается графики персонажей и многочисленных ошибок, которые возникали при выполнении некоторых миссий. Также устранены некоторые проблемы с отображением интерфейса пользователей, улучшена стабильность и производительность самой игры. Информация об этом появилась на официальном сайте студии.

Игра Cyberpunk 2077 была создана в версиях для консолей PlayStation, Xbox и персональных компьютеров. Но из-за многочисленных жалоб Sony удалила эту игру из PlayStation Store и пообещала вернуть за нее деньги. Свое решение компания объяснила тем, что сотрудники хотят достичь максимального удовлетворения игрой на их платформе.

В основном жалобы шли от игроков, пользующихся консолями Xbox One и PS4. На некоторых устройствах игра и вовсе не работала. Разработчики были вынуждены за это извиниться.