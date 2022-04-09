Разработчики в РФ запустили сервис переноса каналов из YouTube во «ВКонтакте»

Сервис переноса каналов из YouTube в российскую социальную сеть «ВКонтакте» запустили разработчики программного обеспечения Juice Development. Об этом сообщили в официальном сообществе разработчиков в соцсети.

«Разработали сервис, с помощью которого блогеры могут удобно скопировать свой YouTube-канал на платформу „ВКонтакте“. Несколько простых шагов и сервис разместит все нужные видеоролики в сообществе „ВКонтакте“ или на личной странице», — говорится в сообщении.

Сервис VK Video Transfer позволяет переносить канал YouTube на платформу VK Видео. Для этого нужно скопировать ссылку на свой канал в соответствующую графу и нажать кнопку «Продолжить», а дальше следовать инструкциям.

В субботу, 9 апреля, платформа YouTube заблокировала канал «Дума-ТВ». В аккаунт выкладывали «эксклюзивные комментарии депутатов, трансляции пленарных заседаний и авторские программы». По мнению члена Совета Федерации Андрея Клишаса, подобные действия хостинга ведут к тому, что он окажется вне закона в РФ.

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что блокировка канала «Дума-ТВ» в очередной раз доказывает нарушение прав и свобод граждан со стороны США