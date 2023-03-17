Технологии 17 марта 2023, 13:12 Разработчики тактического вооружения России допустили передачу технологий другим странам Замглавы КТРВ Бирюлин: РФ может передать гиперзвуковые технологии дружественным странам

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Для передачи гиперзвуковых технологий Россия должна принять политическое решение. В таком случае корпорация «Тактическое ракетное вооружение» найдет способ это сделать, сказал РИА «Новости» заместитель ее генерального директора Константин Бирюлин.

По его словам, вопрос в том, кому именно их экспортировать. Константин Бирюлин считает, что технологиями стоит делиться с по-настоящему дружественными странами и преданными партнерами. В качестве примера он привел российско-индийское предприятие по выпуску сверхзвуковых ракет «Брамос» — программу согласовали с российскими специалистами и реализуют по намеченному плану.

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«Это решение политическое. Если будет такое решение, я думаю, что мы найдем возможность передать эти технологии», — заявил он.

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Ранее Пентагон объявил о планах закупить в 2024 году 24 гиперзвуковые ракеты. Российские «Кинжалы» напугали Белый дом своей неуязвимостью для американской системы ПРО.