Разработчики сообщили о создании новой игры из серии Half-Life

Разработчики сообщили о создании новой компьютерной игры из серии Half-Life. Они отметили, что на этот раз в шутере не будут применяться VR-технологии.

Отмечается, что команда надеется выпустить полномасштабную игру, которая будет доступна для всех классических игровых платформ. По информации СМИ, в настоящий момент американская компания Valve работает над другим проектом с VR. Помимо прочего, два года назад команда специалистов приступила к работе над неким «сверхсекретным» проектом, сообщил портал «Ридус».

Игра Half-Life 3 находилась в разработке в период с 2013 и по 2014 годы. Уточняется, что разработчики Valve вдохновились шутером Left 4 Dead. В итоге проект приостановили, так как базовое программное обеспечение Source 2, на котором его первоначально создали, не было готово.