Разработчики систем искусственного интеллекта поборются за 3 млн рублей | 360°

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Разработчики систем искусственного интеллекта поборются за 3 млн рублей

Всероссийский чемпионат по искусственному интеллекту стартовал на ВЭФ

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Во Владивостоке на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) «Интеллектуальные задачи — искусственному интеллекту?» объявили о старте II Всероссийского чемпионата проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект». Его призовой фонд составил три миллиона рублей, сообщили организаторы.

«Конкурсанты могут решить одну, две или даже все три задачи в рамках чемпионата. <…> Офтальмология, урбанистика, разработка программных решений — таким разным темам посвящены задачи, но тем интереснее их будет решать нашим участникам», — рассказал гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

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Например, для компании «Инновации Дальнего Востока» участники конкурса создадут модель семантической сегментации капилляров глаза человека по снимкам с офтальмологической щелевой лампы, для департамента информационных технологий Москвы — концепцию ранжирования районов по уровню самодостаточности. Алтайский государственный университет (АлтГУ) предложил разработать алгоритм оценки количества времени на задачу на основе исторических данных.

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Конкурс проведут во второй раз, но в этом году его объединили с другим флагманским проектом платформы и дали новое название. В нем примут участие больше тысячи специалистов, общий призовой фонд составил три миллиона рублей.

Алексей Комиссаров объяснил, что разработчики систем искусственного интеллекта и специалисты в области информационной безопасности остались самыми дефицитными в ИТ-сфере. Поэтому важно их мотивировать.

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