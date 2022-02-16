Разработчики Samsung добавили к новому складному смартфону Galaxy Z Fold 4 стилус

В новом складном телефоне Samsung Galaxy Z Fold 4 появится стилус S Pen, написало издание The Elec.

Для его хранения в корпусе смартфона разработчики сделали специальный слот, сообщил «ФедералПресс».

Складной флагман от Samsung должен получить 7,56-дюймовый основной экран и 6,19-дюймовый внешний дисплей. Также инженеры повысили прочность конструкции. В этом году планируется продать 13 миллионов таких моделей.