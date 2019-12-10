Разработчики решили проблему быстрой разрядки гаджетов из-за WhatsApp

По информации сайта, разработчики скоро выпустят версию мессенджера, в которой можно будет включить «темную тему». Это нововведение позволит экономить энергию аккумулятора. Ранее пользователи смартфонов Google Pixel, Samsung и OnePlus пожаловались на то, что WhatsApp в фоновом режиме разряжал батарею примерно на 30%.

WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей Подробнее

Недавно популярный мессенджер получил новую функцию. После обновления приложения пользователи могут использовать WhаtsАрр как ежедневник-планировщик. Теперь у платных подписчиков есть возможность создавать задачи и получать оповещения о них.

Также ранее разработчики предупредили пользователей о том, что WhatsApp с февраля 2020 года не будет работать на Android до версий 2.3.7 и iPhone с операционными системами до iOS 8.