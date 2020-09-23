Разработчики представили пасьянс в стиле триллера

В этом необычном пасьянсе, предназначенном для одного пользователя, геймерам предстоит перенестись в шпионский мир недалекого будущего, спасти человечество от суперзлодея и восстановить связь с агентами сообщества «Протего», которое было частично уничтожено.

«В основе The Solitaire Conspiracy лежит разновидность пасьянса „Streets and Alleys“ — но с небольшими отличиями и добавлением особых способностей различных мастей. В режимах „Кампания“ и „Бой“ (где вы сами выбираете масти и способности) вы можете свободно играть в собственном темпе. В режиме „Обратный отсчет“ вам придется испытать свое мастерство, действуя наперегонки со временем», — говорится в описании.

Игра будет доступна 6 октября.