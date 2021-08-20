Разработчики представили новый шутер серии Call of Duty

Компания Activision представила новую часть серии видеоигр Call of Duty. Она получила название Call Of Duty: Vanguard. По предварительным данным, игра выйдет на ПК и на консолях пятого поколения PlayStation и Xbox.

Новый шутер снова посвятили событиям Второй мировой войны.

Ожидается, что стоить новая видеоигра будет от 3,5 до 4,8 тысячи рублей. Всего в серии Call of Duty с 2003 года вышло более 30 видеоигр. Call of Duty: Modern Warfare, которую выпустили осенью 2019 года, вызвала скандал. Геймеры увидели в ней русофобию и пропаганду.

Разработчики в анонсах обещали показать «серую мораль войны» и придумали сюжет с противостоянием защитников западной демократии и солдат российского генерала Баркова, которое началось после его вторжения в выдуманную страну, в которой геймеры узнали Сирию.