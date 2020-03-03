Разработчики показали геймплей новой игры серии Half-Life

Компания Valve опубликовала три геймплейных видео новой VR-игры Half-Life: Alyx на своем YouTube-канале.

На первом ролике главная героиня Аликс Вэнс выбирается из поезда и сразу вступает в схватку с зомби с хэдкрабами. Разработчики показали, как протагонист лечится и прокачивает оружие. На втором видео показали бой с монстрами в закрытой локации, а на третьем — схватку с патрульными Альянса на открытом воздухе. В видео продемонстрированы возможности гравитационной перчатки Аликс.

Half-Life: Alyx анонсировали в ноябре 2019 года. Выйдет игра 23 марта 2020 года. Центральными персонажами нового творения Valve, поиграть в которое можно будет только в VR-шлеме, стали Аликс Вэнс и ее отец Элай — основатели движения сопротивления.

События игры происходят между первой и второй частями Наlf-Lifе. Релиз это промежуточный, так как фанаты серии с нетерпением ждут третьей части культового шутера.