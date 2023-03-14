Технологии 14 марта 2023, 08:56 Разработчики перешли к последнему этапу наземных испытаний российского беспилотника ТрАМП РИА «Новости»: начался завершающий этап испытаний беспилотника ТрАМП РИА «Новости»

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Транспортная авиационная многофункциональная платформа готовится к первому полету. Начался завершающий этап наземных испытаний ТрАМП, рассказал источник РИА «Новости».

По его словам, машина подошла к финальному этапу подготовки к полету, который намечен на апрель. В ближайшее время в передней части фюзеляжа поставят штатный двигатель с трехлопастным винтом, а технологические стойки шасси заменят на штатные. Беспилотник оснастили грузовым отсеком вместимостью 2650 литров с особой конструкцией створок для погрузки габаритных предметов и нишами для задних стоек шасси.

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«Беспилотник завершает программу наземных испытаний — уже совершили десятки рулений, отработали систему управления бортом», — сказал собеседник агентства.

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Эксперт по безопасности, член КС Росгвардии Роман Насонов ранее заявил, что ТрАМП кардинально отличается от дронов. По его словам, он представляет собой платформу, комплектацию которой можно изменять под поставленные задачи. Беспилотник сможет развивать скорость до 200 километров в час на высоте до трех тысяч метров.