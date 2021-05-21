Разработчики объединили данные всех библиотек в одном сервисе

Разработчики создали сервис «Библиопоиск», на котором объединили данные всех библиотек России. Об этом сообщило ИА Nation News.

Это поисковая система, которая объединяет в себе не только библиотеки, но и разные англоязычные ресурсы, открытые источники данных и возможность поиска медиаконтента, например, на YouTube. Создатели отметили, что не сервис имеет единую поисковуб строку.

На данный момент в «Библиопоиске» содержится более 90 миллионов документов.