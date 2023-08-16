16 августа 2023, 14:26
Разработчики из Петербурга создали 3D-принтер, изготавливающий металлические детали
В Центре прототипирования Технопарка Санкт-Петербурга разработали принтер, который с нуля создает металлические детали. Об этом написал «Петербургский дневник».
С помощью устройства специалисты изготовили экзоскелет, который высоко оценил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время недавнего посещения технопарка. Эту работу выполнили всего за два дня.
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Как рассказали разработчики, на создание самого 3D-принтера ушел год и шесть миллионов рублей.
Санкт-Петербург
Наука
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