Разработчики Disney Research создали робота с человеческой мимикой

Робот умеет моргать глазами и повторяет человеческие повадки. Он способен поддерживать зрительный контакт и совершать небольшие мимические движения. Помимо прочего, андроид двигает губами и челюстью.

Чтобы устройство могло «видеть» людей, его оснастили камерой глубины на груди. По задумке робот играет роль старого человека с плохим слухом. Робот может реагировать на людей не только доброжелательно. Если подойти к нему слишком близко, он посмотрит на него с недовольством.

Механизм привыкания позволяет алгоритму со временем линейно уменьшать индекс заинтересованности человеком, зрительный контакт с которым уже происходил. Специалисты подчеркивают, что новые функции робота в разы повышают реалистичность персонажа.

Ранее сообщалось, что началась подготовка робота-манипулятора ERA к отправке на МКС. Этим занимаются европейские специалисты, прибывшие на Байконур.